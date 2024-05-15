Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 105. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin iş birliğinde yapılacak etkinliklerle 19 Mayıs coşkusu zirve yapacak.

18 MAYIS’TA DÜNYA DANSLARI SAHNE ALACAK

Kutlamalar kapsamında 18 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de Atatürk Anıtı’ndan İskele Şelale Meydanı’na kadar dünyanın birçok ülkesinden dansçılar kortej yürüyüşü gerçekleştirecekler. Alanya Belediyesi’nin destekleri ile yapılacak etkinlik kapsamında; Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan ve Dağıstan Cumhuriyeti’nden 23 dans grubundan toplam bin 200 dansçının katılımıyla kortej yürüyüşünü gerçekleştirecekler. Yürüyüşün ardından gruplar, kurulan sahnede kendi ülkelerinin yöresel danslarını sergileyecekler.



GÜNDÜZ KUTLAMALARI İSKELE ŞELALE MEYDANI’NDA

19 Mayıs günü program; Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayacak. Resmi törenin ardından Şelale Meydanı’na bando takımı eşliğinde gençlik yürüyüşü gerçekleştirilecek. Şelale meydanında; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, ALKÜ öğrencilerinin 100 kişilik halk oyunları zeybek gösterisi sahneye konulacak, tekvando ve jimnastik gösterilerine yer verilecek, İlçe Spor Merkezi spor branşlarının tanıtım etkinliği ile yat gezisi ve su sporları gösterileri (jet ski, sup board, dalış) düzenlenecek.



FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin iş birliğinde düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 19.30’da Atatürk Anıtı önündeki buluşma sonrası saat 20.00’de başlayacak Fener Alayı Yürüyüşü, Atatürk Caddesi-Bostancıpınarı Caddesi-İskele Rıhtım Caddesi üzerinden devam edip Alanya Belediye Sarayı arkasında son bulacak. Vatandaşlar bayraklar, meşaleler ve marşlar eşliğinde bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.



KUTLAMALAR YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ KONSERİ İLE TAÇLANACAK

Saat 21.00’de ise Alanya Belediye Sarayı arkasında Türkiye’nin son dönemde en sevilen müzik gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz konser programıyla 19 Mayıs coşkusu geç saatlere kadar devam edecek.



BAŞKAN ÖZÇELİK TÜM VATANDAŞLARI DAVET ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için çok güzel bir program hazırladıklarını belirterek, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı günü, gençlerimizle birlikte coşkuyla kutlayacağız. 19 Mayıs Pazar günü 19.30’da gerçekleştireceğimiz Fener Alayı Yürüyüşümüze ve 21.00’de sahne alacak Yüzyüzeyken Konuşuruz konserimize tüm halkımız davetlidir" şeklinde konuştu.