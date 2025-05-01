Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Rukiye Okşar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda geçen toplantıda, Alanya bölgesindeki kadın girişimcilerin sahip olduğu potansiyel ve KOSGEB'in sunduğu destek mekanizmalarından en etkin şekilde nasıl faydalanılabileceği konuları ele alındı. Başkan İbrahimcioğlu'nun değerli görüşleri ve KOSGEB'in sağladığı imkanlar, bölgedeki kadın girişimcilerin büyüme ve gelişim süreçlerinde kritik bir rol oynayacak. Yapılan görüşmede, Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği ile KOSGEB arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceği vurgulandı. Başkan Rukiye Okşar, nazik ev sahipliği için KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi