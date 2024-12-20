Alanya Kaymakamlığı, özellikle okul çevrelerinde bulunan kafe ve restoranlarda nargile ile tütün mamulleri üzerinde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılan uygulamalar kapsamında toplamda 192 işletme denetlendi.

Denetimlerde, belirlenen kurallara uymayan 14 işletmeye toplamda 327.285 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Kaymakamlık denetim ekipleri, ayrıca kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketilmemesi ve öğrencilere nargile ile tütün ürünlerinin kullandırılmaması hususlarında işletmelere uyarılarda bulundu.

Kaymakamlık yetkilileri, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Öğrencilerin sağlığını koruma hedefiyle gerçekleştirilen bu uygulamalar, toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlıyor. Alanya'da gençlerin sağlıklı bir ortamda büyümesi için gerekli adımlar atılmaya devam edecek gibi görünüyor.