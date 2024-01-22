Olay, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu Y.H. (23) ile Suriye uyruklu M.S. (23) yolda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüye kavgaya dönüşmesi üzerine Y.H. belinden çıkardığı bıçakla, M.S’yi kolundan bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralı genç ambulansla hastaneye sevk edilirken, şüpheli ile jandarma tarafında gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne sevklerinin yapılacağı öğrenildi.