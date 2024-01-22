Olay, Muğla'nın Ekincik Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedi, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.

BATMIŞ TEKNE İHTİMALİ

Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Serik'in Kadriye Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin, Antalya'da 13 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine İstanbul'da yaşayan ailesi , DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi. Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

5 KİŞİNİN KIYAFETİ SURİYE ÜRETİMİ

Konuya ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama geldi. Lübnan açıklarında 90 kişiyle kaybolan geminin batma ihtimali üzerine durulurken, kıyıya vuran 5 cansız bedene ait kıyafetlerinse Suriye üretimi olduğu belirlendi.

KAYNAK: Haber Global