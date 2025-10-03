Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Olay, M.U. idaresindeki motosiklet ile M.A. kontrolündeki motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışma sonucunda M.U. yaralanarak çevredeki vatandaşların çağrısıyla 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı, kazayla ilgili polis ve jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: RSS