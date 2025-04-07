Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde, denize sıfır konumda bulunan ve muhafazakar konseptiyle hizmet veren Simurg Halal Luxury Hotel, icra yoluyla satıldı. 411 odalı otel, alacağına mahsuben 393 milyon TL bedelle Türkiye Halk Bankası'nın mülkiyetine geçti.

Edinilen bilgilere göre, mahkeme bilirkişi raporunda 787 milyon 130 bin TL olarak belirlenen otelin satış bedeli, 6 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen ihale sonucunda 393 milyon TL olarak kesinleşti. Alanya İcra Dairesi, gerekli işlemlerin tamamlanması için Halkbank'a süre verdi.

Halkbank, bu satın almayla birlikte Alanya'da ikinci büyük otel yatırımını gerçekleştirmiş oldu. Banka, 2015 yılında da açılış törenine dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Mardan Palace otelini 360 milyon liraya satın almıştı.

Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde 6 bin 330 metrekare arsa üzerine kurulu olan Simurg Halal Luxury Hotel, 9 katlı bir yapıya sahip. Orijinal projesinde 220 müşteri odası bulunan otel, yapılan eklemelerle 411 odaya çıkarıldı. Otelde ayrıca spa merkezi, kapalı ve açık yüzme havuzları, hamam, sauna, restoranlar, toplantı ve düğün salonları gibi birçok tesis bulunuyor.