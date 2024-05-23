Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen, trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan yabancı uyruklu araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma Trafik ekipleri tarafından Mahmutlar Mahallesi, Akdeniz Park AVM önünde drift yapmakta olan 07 ASY 766 plakalı yabancı uyruklu otomobil sürücüsü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsa jandarma trafik ekiplerimiz tarafından drift atmaktan 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu. Kiralık olan araç otoparka çekildi.

Editör: Can KISA