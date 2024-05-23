Kaza, Alara Mahallesi Sarıağlar mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hanife A.’nın (30) kullandığı 07 NJR 78 plakalı Isuzu marka açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak 15 metre sürüklenen otomobilin kaza yaptığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Hasan Güngör’ün (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sürücü Hanife A., 4 yaşındaki oğlu ve Emine Güngör (70) ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatın kaybeden yaşlı adamın cenazesi ise morguna kaldırıldı.



Araçtaki kişilerin bahçe işlerini yapmak için Alara'ya gittikleri ve kazayı da dönüş yolunda yaptıkları öğrenildi.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.