Alanya Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu, halk plajlarında şezlong ve şemsiye kullanım ücretlerinde önemli bir artışa gitti. Yeni tarifeye göre, Alanya'nın popüler plajlarında şezlong kiralamak isteyenler 150 TL, şemsiye kiralamak isteyenler ise aynı şekilde 150 TL ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Bu karar, yaz aylarında Alanya’yı tercih eden yerli ve yabancı turistler için büyük bir önem taşıyor. Plaj ücretlerindeki artış, tatilcilerin bütçelerini doğrudan etkilerken, Alanya Belediyesi'nin gelirlerine de katkıda bulunacak.

Halk plajlarında yapılan bu düzenleme, hem tatil planları yapanları hem de plajda rahat bir gün geçirmek isteyenleri etkiliyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, tatil sürelerinde bu yeni ücretleri göz önünde bulundurarak planlama yapmak zorunda kalacak. Alanya’nın muhteşem plajlarında güneşlenmek ve denize girmek isteyenler için bu yeni ücret tarifesi dikkate alınması gereken önemli bir faktör haline geldi.

Alanya Belediyesi, bu düzenlemeyle birlikte plajların daha rahat ve düzenli kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Tatilcilerin, yeni ücret tarifesini göz önünde bulundurarak plan yapmaları öneriliy