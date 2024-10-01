Alanya Belediyesi’nin 2025 yılı için açıkladığı 6 milyar 735 milyon TL'lik bütçe, kamuoyunda hem olumlu hem de eleştirel tepkilere yol açtı. Bu bütçe, şehirdeki büyük altyapı projeleri ve hizmetler için umut vadediyor gibi görünse de, bazı eleştirmenler rakamların hedeflerle örtüşüp örtüşmediğini sorguluyor.

Performans Hedeflerine Ayrılan Pay Yeterli Mi?

2025 yılı için performans hedeflerine ayrılan 1,17 milyar TL, bütçenin sadece %17,46'sını oluşturuyor. Bu oran, birçok kişi tarafından belediyenin planladığı büyük projeler ve sosyal hizmetler için yetersiz bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Alanya gibi hızla büyüyen bir şehirde, altyapı yatırımlarının artırılması gerektiği görüşü hâkim. Performans hedeflerine ayrılan bütçenin düşük tutulması, projelerin başarısını riske atabilir mi?

İnşaat Harçlarında Dramatik Artışlar

Yeni inşaat harçları ve ücretlendirmelerde yapılan düzenlemeler, özellikle konut sahipleri ve küçük işletmeleri zor durumda bırakabilir. Metrekare başına alınan harçların yüksekliği, inşaat sektörünü yavaşlatabilir ve ev sahiplerinin maliyetlerini artırabilir. Bu durum, şehrin gelişimini teşvik etmesi beklenen bir bütçenin, tam tersi bir etki yaratma potansiyelini ortaya çıkarıyor. Özellikle düşük metrekareli işletmelerin inşaat maliyetlerindeki artışın, yeni iş yerleri açmayı planlayan girişimciler üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği eleştiriliyor.

Atık Ücretleri ve Diğer Harçlar Eleştiri Topluyor

Atık ücretlerinde mesken sahiplerine getirilen yüksek katılım payı, vatandaşların bütçesini zorluyor. 5 bin 600 TL gibi bir ücretin özellikle dar gelirli aileler için büyük bir yük olacağı vurgulanıyor. Ayrıca, ticarethaneler ve oteller için belirlenen yüksek atık ücretlerinin turizm sektörünü nasıl etkileyeceği de bir soru işareti. Turizmle geçinen bir şehirde, bu tür maliyetlerin işletmeciler üzerindeki baskıyı artırabileceği ve turistler için daha yüksek fiyatlara yol açabileceği eleştiriliyor.

Yabancıya Yüksek Evrak Ücreti: Adil Mi?

Türk vatandaşlarından basılı evrak için 400 TL alınırken, yabancılar için bu rakamın 2 bin 800 TL olması dikkat çekici. Bu fark, özellikle Alanya gibi turizm odaklı bir şehirde, şehre yatırım yapmak isteyen yabancıların gözünde caydırıcı olabilir. Yabancıya yönelik bu tür yüksek ücretlendirmeler, şehrin uluslararası itibarını olumsuz etkileyebilir mi?

Sonuç: Beklentiler Yüksek, Soru İşaretleri Fazla

Alanya Belediyesi’nin açıkladığı bütçe, büyük umutlar vadetse de, uygulama aşamasında bazı sorunlara yol açabilir. Vatandaşların ve işletmelerin sırtına yüklenen ek maliyetler, bütçenin başarılı olup olmayacağını sorgulatan önemli eleştiriler arasında yer alıyor. Belediyenin bu dev bütçeyle şehrin ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayabileceği şimdiden merak konusu oldu.