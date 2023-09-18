Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 44 yaşındaki Suna Çampınar, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Ölüm haberi Alanya’da eğitim camiasını yasa boğdu. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenin vefatı sonrası bir taziye ilanı yayınlandı.

Çampınar’ın cenazesi öğle namazına müteakip Cikcilli Belediye Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Yedi Gün Haber Ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.