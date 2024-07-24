Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 20-22 Temmuz 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, toplam 2.280 araç kontrol edilerek, trafik kurallarına uygunlukları değerlendirildi.

Kontroller sonucunda, 283 araca toplam 765.279 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, gerekli şartları taşımayan 33 araç trafikten men edilerek, trafikte güvenliğin artırılması hedeflendi.

Uygulamalar sırasında bir aranan şahıs ve 3 araç da yakalanarak işlemlerine devam edildi. Jandarma, bu tür uygulamaların düzenli olarak sürdürüleceğini ve trafik güvenliğinin sağlanması adına kararlılıkla hareket edileceğini duyurdu.

Alanya'da yapılan bu uygulama, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor. Yetkililer, ayrıca vatandaşları trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya davet etti.