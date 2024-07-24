Alanya Kaymakamlığı denetim ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla, 17-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilçe genelinde ticari taksilere yönelik kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, toplam 2 bin 762 ticari taksi kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, taksimetre açmadığı tespit edilen 15 ticari taksiye işlem yapıldı. Bu taksiler, faaliyetten men edilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Denetimlerin amacı, ticari taksi hizmetlerinin standartlarını yükseltmek ve yolcu güvenliğini artırmak olarak açıklandı. Yetkililer, bu tür denetimlerin sık sık yapılacağını belirterek, vatandaşların kaliteli ve güvenli bir ulaşım hizmeti almasını sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladılar.

Alanya'da yapılan bu denetimlerin, şehirdeki trafik düzeninin sağlanmasına ve kent içi ulaşımın daha güvenilir hale gelmesine katkıda bulunması hedefleniyor.