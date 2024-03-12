Ramazan ayı boyunca devam edecek Ramazan Meydanı açıldı. Çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak olan meydana ilk akşamında vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce misafirin ziyaret ettiği meydanda vatandaşlara Alanya Belediyesi İkram Çeşmesi ile Osmanlı şerbeti ikram edildi. Meydan ilk gününde Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu ile vatandaşlarla buluştu. Ardından ise Klasik Türk Müziği Sanatçısı ve Neyzen Ender Doğan Alanyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.



15 MASKOT GECE BOYUNCA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

Ramazan heyecanını yaşamak için aileleriyle Ramazan meydanına gelen çocuklara gece boyunca 15 maskot eğlenceli anlar yaşattı. En sevilen çizgi film karakterleri ve hayvan kostümleriyle çocukların ilgi odağı olan maskotlar, çocukların keyifle vakit geçirmesini sağladı.



8 NİSAN’A KADAR AÇIK KALACAK

Ramazan meydanının 8 Nisan’a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm vatandaşları meydana davet etti. Başkan Yücel, “Hacivat Karagöz, Orta Oyunu, Sihirbaz, Jonglör, Palyaço ve Bubble, Çember ve Balon gösterileri ve daha pek çok etkinliğin yer alacağı meydanımızda ülkemizin önemli ve kıymetli sanatçılarını da ağırlayacağız. İlerleyen günlerde Uğur Işılak, Murat Belet, Esat Kabaklı, Ali Kınık ve Orhan Hakalmaz gibi kıymetli isimler Alanyalılar ile buluşacak. Vatandaşlarımızı bu eğlenceli akşamlarda aramızda görmek üzere meydanımıza davet ediyorum” dedi.