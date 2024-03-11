Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce her yıl düzenli olarak organize edilen En Güzel Balkon Bahçe yarışması için geri sayım başladı. 11 Mart Pazartesi (bugün) başlayan başvurular 13 Mayıs’a kadar devam edecek. Başvuru sırasında tüm katılımcılar, yarışmaya katılmak istedikleri mekânlarının fotoğraflarını elektronik ortamda teslim edecek. Ön eleme dijital teslimler üzerinden yapılacak olup finale kalan yarışma mekânları, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ 23-24 MAYIS’TA

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Kübra Tuğçe Bekrioğlu, Peyzaj Mimarı Hande Doru, Peyzaj Mimarı Fatma Yıldız, Köşe yazarı ve Çevre Gönüllüsü İsmail Haboğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve AFSAK Dernek Başkanı İlhami Yetkin’den oluşan jüri üyeleri, 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında finale kalan katılımcıları değerlendirecek.



MÜDÜR UYAR: “TÜM VATANDAŞLARIMIZ KATILABİLİR”

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe Yarışması’nın düzenlenmesinin amacı halkımızın çevreye ve yeşile duyarlılığını artırarak daha yaşanılabilir çevreler, görsel kalitesi artmış, kullanışlı mekânlar yaratma hedefidir. Bu amaçla yarışmadaki kategorilerimiz; En Güzel Balkon ve En Güzel Bahçedir. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlarımız, yarışma tarihine kadar Alanya Belediyesi resmi internet sitesindeki başvuru formları doldurduktan sonra ( [email protected] ) veya WhatsApp (+90 537 990 25 27) üzerinden bilgi alıp, başvuru işlemleri yapılabilecektir” dedi.