Alanya’da dün gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle Türkler ve Soğukpınar mahallelerinde dere yataklarının taşması nedeniyle yakınlarında bulunan seralardaki ekili ürünler zarar gördü. Zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, seralarda fiziki yıkım olmadığını söyledi.



Yağış sonucu yaklaşık 14 dönüm alandaki ekili ürünlerin zarar gördüğünü ve yarın hasar tespit çalışmalarına başlanacağını açıklayan Göktepe, “Dün gece yağan yoğun yağmur nedeni ile derelerin taşması sonucu dere yatağında bulunan sebze seralarımız sel su baskınına maruz kalarak zarar gördü. Üreticilerimize Alanya Ziraat Odası ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. TARSİM sigortaları sel su baskınını karşılıyor. Onun için mutlaka TARSİM Sigortalarımızı yaptıralım. Hasar tespit çalışmaları sonrasında ziraat odası ve diğer paydaşlarımızı da dahil ederek üreticilerimizin yaralarını saracağız inşallah. Bütün üreticilerimize hayırlı bereketli kazançlar dilerim. Allah’ım daha büyük afetlerden korusun” dedi.