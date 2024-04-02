Kaza, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. E.A. (19) idaresindeki 07 BMA 994 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Büyük’e (75) ve o sırada yol kenarında bulunan İ.K.’ye(26) çarptı. Kazada motosiklet sürücü ve iki yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Selim Büyük doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İ.K.’nın sağlık  durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosiklet sürücüsü E.A’nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. 

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: Can KISA