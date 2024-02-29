Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Alanya’nın Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.K’nin (35) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Demirel’e (65) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan sürücü O.K. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Editör: Can KISA