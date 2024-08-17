Kaza, bugün sabah saatlerinde Alanya'nın Türkler Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. 51 yaşındaki H.D.'nin kullandığı taksi, 22 yaşındaki M. Y. idaresindeki 07 BPT 509 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü M. Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Taksi sürücüsü H.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi