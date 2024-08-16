Alanya'da günlük olarak yayın yapan Yeni Alanya Gazetesi ve haftalık yazılarıyla gündemi değerlendiren yenialanya.com yazarı Tunahan Şen, ailesiyle birlikte Bektaş bölgesindeki Alanya Teras mevkiinde şehir magandaları tarafından tehdit edilerek telefonu zorla alındı.

OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE DE RAHATSIZ EDİLMİŞ

Şen'in ifadesine göre, olaydan önce bankaya gitmek üzere kurumumuzdan çıkışı sırasında 59 ... 009 plakalı bir motosiklet kullanan şahıs tarafından fotoğrafları çekilmiş. Fotoğraflarının motosikletli şahıs tarafından çekildiğini farkeden Şen hemen Cumhuriyet Karakolu'na giderek olay hakkında şikayetçi olmak istemişse de karakol personeli tarafından olayın şikayet konusu olamayacağı söylenerek olay işleme alınmamış.



2 ŞAHIS ŞEN VE AİLESİNİ TEHDİT ETTİ

Aynı günün akşamı saat 21:00 civarlarında tanımadığı 2 telefon numarası tarafından aranan Şen, 'Neredesin' diyen şahsa refleks olarak 'Seyir Terasınayım' diye cevap verince 20 dakika içinde olay yerine 2 şahsın geldiğini ve birinin D. adlı kadının eşi olduğunu iddia ettiğini ve bir köşe yazısı hakkında konuşmak istediğini söylemiş.



AİLESİ İLE DİNLENİRKEN BASKIN GİBİ GELDİLER

Ailesi ve çocukları ile birlikte günün yorgunluğunu atmak üzere Seyir terasında bulunan Şen ailesini tehditkar sözlerle rahatsız eden şahıslar daha sonra Tunahan Şen'den Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'i aramasını istedi.



TELEFONUNU ZORLA ELİNDEN ALDILAR

Tunahan Şen Mesai saati dışında olduğu için arayamayacağını belirtince baskı ve tehditlerini artıran şahısların ailesine ya da çocuklarına zarar gelmemesi adına Dim'i aradığını ve daha sonra D. adlı kadının eşi olduğunu iddia eden şahsın Şen'e ait olan telefonu elinden zorla alarak 10-15 metre uzaklaşıp Dim ile 1-2 dakika kadar konuştuğunu söyledi.



'NACİ ABİ BİZ TUNAHAN'IN YANINDAYIZ'

Dim ile konuşmasının bitmesinin ardından D.'nin eşi olduğunu iddia eden şahsın kendi telefonundan birini arayarak 'NACİ ABİ BİZ TUNAHAN'IN YANINDAYIZ' dediğini aktaran Şen ortamın ısınması ile birlikte çevredeki vatandaşların toplanmaya başladığını ve bunun üzerine şahısların olay yerinden

uzaklaştığını söyledi.



SAVCILIĞA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sabahı hemen savcılığa giden Şen olay hakkında şikayetçi olarak 'Bu tamamen planlı yapılmış olaydır' diyerek şahısların bulunup adalet önüne çıkarılmasını istedi.