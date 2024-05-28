Kaza, gece saatlerinde Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi ’nde bulunan Hayri Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Y. (46) idaresindeki 07 NJG 85 kamyonet ile Yunus Emre Uysal'ın (19) kontrolündeki 07 BOY 609 plakalı motosiklet çarpıştı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Uysal ile yolcu olarak bulunan B.K. (18) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.K'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücü M.Y. gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Yedigün Haber Ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.