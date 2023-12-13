Alanya Çevre yolu Oba Stadyumuna Dönen Aşağı Oba Mezarlığı Kavşağında motor kazası meydana geldi. Kazada motorsiklet ve otomobilin çarpışması sonucu motorsiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın etkisiyle otomobil ise takla attı. Motor sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.