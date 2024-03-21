Yangın, saat 06.30 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tur teknesinde çıkan henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın diğer tekneye sıçradı. İki teknedeki alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki teknedeki alevlere karadan itfaiye ekipleri, denizden de Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

Soğutma çalışmaları devam etti

Öte yandan yangının etkileri gün aydınlanınca ortaya çıktı. Baba-A isimli teknede tamamen kül olurken, Admiral Black isimli tekne de kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmesinin ardından soğutma çalışmalarına da devam etti. Ekipler kıyıdan uzaklaşarak yanan Baba-A isimli tekneyi kıyıya iskeleye yaklaştırarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

“Biz de ne olduğunu bilemedik, çok korktuk”

Sabah saatlerinde korkutan yangını şahit olan Ahmet Demirtunç isimli bir vatandaş, yangının çıktığı anda çok korktuklarını ifade ederek, “Sabah saat 6 gibi çıktı yangın. Önce baş tarafta başlamış yangın. Yangının neyden çıktığı belirsiz şu anda. Ateş fırladı, diğer tekneye geçti. Biz de ne olduğunu bilemedik, Çok korktuk. Çok büyük bir facia, Allah bir daha yaşatmasın. Ama 15-20 gün olsaydı buraya çoğu tekne gelirdi. Burada bir tane tekne kalmazdı, hepsi yanardı. Baba teknesi olduğu gibi yandı. Yanındaki Admiral teknesi de yandı maalesef. İnşallah bundan sonra böyle bir facia yaşanmaz” dedi.