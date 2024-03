Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dördüncü duruşması yapılan mahkemeye Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan sanık Onur T.E. SEGBİS’le katılırken, sanık ve müşteki avukatları da hazır bulundu.

SANIK: EKMEĞİMİ KAZANIRKEN BU İŞ BAŞIMA GELDİ

Sanık Onur T.E’ye mahkeme başkanı “İddianameyi okudun neler söyleyeceksin?” dedi. Sanık, “Ekmeğimi kazanırken bu iş başıma geldi” diye konuştu.

SANIK AVUKATLARI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık avukatları duruşmada ise, Emin Zan'ın kusurlu bulunduğunu iddia ederek “Kazada ışıkta nasıl geçtiği ise ATK raporlarında mevcuttur. Müvekkilim 380 gündür tutukludur, tahliyesini talep ederiz” dedi.

''KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ SABİTTİR''

Duruşmada müşteki avukatı şunları söyledi: “Onur T.E. sarı ışık yanarken kırmızıya gelmeden geçerim zannetti. Bu arada hızını artırması sonucu kazada 3 kişinin ölümüne 5 kişinin de, yaralanmasına sebep olan sanığın raporlarda kırmızı ışıkta geçtiği sabittir. Meslektaşlarım depremzedeler için serzenişte bulunuyorlar. Onlar buraya sığınmışlar. Burada 3 kişinin öldüğü kazada karşı taraf şu ana kadar halen başsağlığı bile dilemediler. Burada raporlarda verilerin net olmadığı görülmektedir. Bu olayda Onur T.E’nin bilerek taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklu olarak cezalandırılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

MAHKEME HEYETİ TAHLİYE ETTİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 3 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan tutuklu sanık Onur T.E’nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine, eksik evrakların tamamlanmasına, ATK raporlarının tekrar incelenmesine, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne gönderilmesine ve duruşmanın da 20 Eylül tarihine ertelenmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, 3 Mart 2023 tarihinde Mahmutlar Mahallesi, Mehmet Çakır Caddesi Kavşağı’nda meydana geldi. Gazipaşa istikametinden gelen Onur T.E. (30) idaresindeki 07 NT 799 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan dönmeye çalışan Emin Zan kontrolündeki 31 YD 233 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İnci Güler ve Başak Güler yola savrularak otomobilde bulunan Ali Can Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan da yaralandılar. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan İnci Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Başak Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan, Melis Bade Zan, Ali Can Güler ve Melis Bade Zan hastaneye kaldırıldılar. Yaralılardan Başak Güler ve Ali Can Güler hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadılar. Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü Onur T.E. jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: Gerçek Alanya