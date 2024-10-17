Dünyanın en güçlü sporcularını buluşturan MLO Strongman Champions League Dünya Finalleri, 8-9 Kasım 2024 tarihlerinde Alanya’da gerçekleştirilecek. Alanya Belediyesi ev sahipliğinde ve işbirliğinde düzenlenen bu uluslararası etkinlik, 100’den fazla ülkede televizyonlardan yayınlanacak ve milyonlarca izleyiciye ulaşarak hem Alanya’nın hem de Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği , Alanya Ticaret ve Sanayi Odası da organizasyonun destekçileri arasında.

İki Gün Sürecek Güç Gösterisi Alanya’nın İki İkonik Noktasında

Yarışmalar, Alanya’nın doğal ve tarihi güzellikleri ile ünlü iki farklı noktasında yapılacak. İlk gün, yarışmacılar Kleopatra Plajı’nda güçlerini sergilerken, ikinci gün etkinlikler İskele Şelale Meydanı’nda devam edecek. Alanya’nın bu eşsiz iki noktası, sadece güçlü sporcuların mücadelesine değil, şehrin güzelliklerinin dünya izleyicisine tanıtılmasına da sahne olacak.

2008’den Beri Süregelen Bir Efsane: Strongman Champions League

Strongman Champions League Dünya Serisi, 2008 yılından bu yana dünyanın dört bir yanındaki en güçlü sporcuları bir araya getiriyor. 2024 sezonu, 24 Şubat'ta Finlandiya’da başladı ve 13 ülkede toplam 15 grand prix ile devam ediyor. Her grand prix yarışında sporculara 20.000 USD ödül dağıtılırken, sezon genelinde toplamda 350.000 USD ödül veriliyor. Alanya’daki dünya finallerinde, bu dev serinin 2024 şampiyonu belirlenecek.

Şükrü Cimrin: “Bu Organizasyon, Alanya İçin Büyük Bir Tanıtım Fırsatı”

Organizasyonun Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin, Alanya’da düzenlenecek finallerin hem şehir hem de ülke için büyük bir tanıtım fırsatı olduğunu belirtti. Cimrin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MLO Strongman Champions League Dünya Finalleri, Alanya’nın dünyaya tanıtımı açısından çok büyük bir fırsat. Yıllardır milyonlarca kişi tarafından takip edilen bu organizasyon, şehrimizin doğal ve kültürel zenginliklerini tüm dünyaya gösterme imkanı sunuyor. Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ve desteği, ana ve yerel sponsorlarımızın katkılarıyla her ülkeden en güçlü sporcuların insanoğlunun fiziki sınırlarını zorladığı bu büyük organizasyonu başarıyla gerçekleştireceğiz. Bu yarışma, sadece güçlü sporcuların mücadelesi değil, aynı zamanda Alanya’nın spor ve turizmde uluslararası alanda ne kadar önemli bir destinasyon olduğunu gösteren bir platform olacak. Tüm yarışseverleri bu spor dolu günleri bizlerle Alanya’da paylaşmaya davet ediyoruz.”

Ana Sponsorlar: Ecolatier ve Sunprime C-Lounge Hotel

Yarışmanın ana sponsorları, doğa dostu ürünleriyle öne çıkan Ecolatier ve Alanya’nın seçkin otellerinden Sunprime C-Lounge Hotel. Ayrıca, 7/24 Transfer Firması, organizasyonun tüm havaalanı ve şehir içi ulaşım sponsoru olarak etkinliğe katkı sağlıyor. Ayrıca yarışlar sırasında meydana gelebilecek yaralanma ve sakatlanmalara karşı Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi de sağlık sponsoru olarak yarışlar esnasında hazır bulunacak. Birçok yerel firma da organizasyonun gerçekleşmesi için destek veriyorlar.

100 Ülkede TV Yayını ile Alanya’nın Güzellikleri Dünyaya Yansıyacak

Strongman Champions League yarışmaları, yıl boyunca 100’den fazla ülkede televizyonlarda seri olarak yayınlanıyor. Milyonlarca izleyici bu büyük güç gösterisini her hafta yayınlanan bölümlerle takip ederek yarışların keyfini çıkarıyor. Strongman Champions League Dünya Serisinin Türkiye yayın hakları S Sport kanalında ve yarışlar yıl içinde bu kanalda izlenebilecek. Alanya’da yapılan yarışlar aracılığıyla, Alanya’nın benzersiz doğal güzellikleri ve tarihi dokusu dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine tanıtılacak.