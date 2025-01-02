Alanya'da vatandaşlar arasında e-scooter kullanımıyla ilgili tepkiler giderek artıyor. Özellikle kaldırımlarda ve yollarda oluşturduğu görüntü kirliliği ve yaralanma riskleri, halkın sabrını taşımakta zorlanmasına neden oldu. Son olarak, bir BinBin e-scooter'ın Hacet Deresi'ne atılması, bu konudaki rahatsızlığı bir kez daha gündeme getirdi. E-scooter'ların şehirdeki olumsuz etkileri karşısında halk, yerel yönetimin ve hizmet sağlayıcıların bu sorunla ilgili çözüm bulmasını talep ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi