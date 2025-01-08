Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında, Alantur uygulama noktasında meydana gelen olayda bir motosiklet sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak hızla geçmeye çalıştı. Sürücü, polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından motosikletli sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve emniyet yetkilileri kaçış girişimlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi