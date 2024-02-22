Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Dolandırıcılık’ duruşmasına Osmaniye Cezaevi’nde tutuklu yargılanan kurye B.K. SEGBİS'le katılırken, avukatı hazır bulundu.

GÜNEŞ PANELİ SATMIŞLAR

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, sanık B.K'ya, “Senin adına yabancı kadına internetten 13 bin 500 TL güneş paneli satılmış. Güneş paneli mağdura gelmemiş. Bundan haberin var mı?” diye sordu

CÜZDANINI KAYBETTİ POLİSE GİTMEDİ

Sanık B.K., kaybettiği cüzdanının içinde banka kartlarının şifrelerinin yazılı olduğunu söyledi. Cüzdanını çaldırdığını, sonradan polise müracaat etmediğini belirten B.K. banka kartı şifrelerinin kullanılarak şüpheli şahıslarca mağdur edildiğini ifade etti. B.K. “Ben banka kartlarımın şifrelerinin çalındığını bankaya bildirdim. Bu dolandırıcılıktan hiç haberim ve bilgim olmadı” dedi.

“ZARARI GİDEREBİLİR MİSİN?”

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, sanık B.K’dan yabancı kadının zararı olan 13 bin 500 TL’yi 27 Mart gününe kadar giderip gideremeyeceğini sordu. B.K. soruya, “Evet gideririm” diye cevap verdi.

DURUŞMA MART AYINA ERTELENDİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık B.K’nın tutukluluk halinin devamına ve eksiklerinin giderilmesi için duruşmanın 27 Mart tarihine ertelenmesine karar verdi.