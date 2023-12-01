Dünyada giderek artan ve ciddi bir sağlık sorunu olan diyabet (şeker) hastalığına dikkati çekmek, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında halkı bilinçlendirmek adına kurulan diyabet okulunda 3 hafta süren eğitimler sonunda 30 katılımcı sertifika almaya hak kazandı.

Düzenlenen organizasyonda konuşan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Sağlık Bakanlığımız tarafından diyabet hastalığı ile mücadele kapsamında hayata geçirilen okulumuzda; hekimlerimize veya diyabet hemşiremize başvuran hastalarımız ve yakınlarını 3 hafta süren eğitimler kapsamında diyabetle yaşam konusunda bilgilendirildi. İç Hastalıkları Uzmanımız Prof. Dr. Şakir Özgür Keşkek ve Diyabet Hemşiresi Selma Çevirme’nin rehberliğinde bireylere yönelik eğitimlerimiz devam edecektir. Diyabetli bireylerimiz veya yakınlarını sağlık ekibi ile işbirliği içerisinde katılım için diyabet okulumuza bekliyoruz ”diye konuştu.



Diyabet Hemşiresi Selma Çevirme ise katılım için herkese teşekkür etti. Çevirme, ” Eğitimlerimizde yalnızca bireysel sağlığa değil, toplumsal sağlığa da hizmet vermeyi amaç edindik. Diyabetle yaşamak; disiplin, bilgi, kararlılık ve sabır gerektiren bir süreçtir. Hastalıkla mücadele bireysel değil toplumsal olmalıdır. Diyabet farkındalığını arttırmak adına eğitimlerimiz Başhekimiz Doç. Dr. Yılmaz Güler’in destekleri ve hocamız Prof. Dr. Şakir Keşkek rehberliğinde devam edecektir“ dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara diplomaları taktim edildi.