HIV/AIDS konusunda farkındalık oluşturarak, duyarlılığın artmasının hedeflendiği organizasyonda hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına HIV hastalığı hakkında detaylı bilgi verilip, broşür dağıtıldı. Düzenlenen organizasyona Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler ve hastane yönetimi de tam destek verdi. Konu hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Sema Tekin Şahin,” Dünyada olduğu gibi ülkemizde de HIV/AIDS’in yayılımının sınırlandırılması, hatta durdurulması, öncelikle toplumun bulaşma ve korunma yolları konusunda farkındalığının artırılmasıyla mümkün olacaktır. 2022 yılında dünya çapında 630 bin kişi HIV/AIDS ile ilişkili nedenlerle yaşamını yitirdiği, 1.3 milyon kişinin ise HIV’e yakalandığı bildirildi. Ülkemizde 01 Ocak 2023 – 08 Kasım 2023 tarihlerinde ise toplam 1728 vaka tespit edildi. Etkin tedavi ile HIV/AIDS kronik bir hastalık haline gelmektedir. Erken tanının önemli olduğu bu hastalıkta şüpheli cinsel teması olan kişiler test yaptırmak ve bilgilenmek için Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği’mize başvurabilirler. Enfeksiyon Kontrol Komitesi olarak hastalığın tanınması ve erken tanı konulması, erken tedaviye başlanması, etkili koruyucu önlemlerin alınması adına’ 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nün’ uyarıcı işlevi olma sını diliyoruz “dedi.