Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. 1 Ocak-27 Şubat 2024 tarihleri arasında emniyet bölgesi sorumluluğundaki alanlarda 17’si dolandırıcılık, 15’i narkotik, 14’ü hırsızlık, 11’i Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), 8’i yağma, 6’sı cinsel saldırı, 2’si terör ve 96’sı diğer suçlardan olmak üzere; 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 124 şahıs, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası olan 24 şahıs, 10 yıl ve üzerinde hapis cezası olan 21 kişi olmak üzere toplam 169 şahıs yakalandı.

Söz konusu aynı tarihlerde jandarma bölgesi sorumluluk alanlarında ise 31’i narkotik, 10’u KOM, 9’u hırsızlık, 3’ü cinsel saldırı, 2’si yağma, dolandırıcılık ve öldürme, 47’si diğer suçlar olmak üzere, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 70 kişi, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası olan 25 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 15 kişi olmak üzere toplam 110 şahıs yakalandı. İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma bölgesi sorumluluk alanlarında hapis cezası nedeniyle aranan toplam 279 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Ayrıca yine aynı tarihlerde ifade vermesi için aranan şahıslar kapsamında emniyet bölgesinde 266, jandarma bölgesinde ise 166 olmak üzere toplam 432 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği belirtildi.

Editör: Can KISA