Olay, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaatta çalışan N.S. (33) dengesini kaybederek 5. kattan zemine düştü. N.S. ’ nin düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan işçi doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi