Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 17 Kasım Cuma günü Alanya’da bulunan umuma açık mekan (kahvehane) uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada; 18 işletme denetlendi. 230 şahıs GBT yönünden incelendi. İncelemelerde 1 aranan şahıs yakalandı.
Alanya’da Denetlenmeyen Kahvehane Kalmıyor! 18 İşletme Denetlendi
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Alanya’da bulunan kahvehanelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde aranan bir şahıs yakalandı.
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı