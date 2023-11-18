Bebek Katillerinin İfadesi Şok Etti Bebek Katillerinin İfadesi Şok Etti

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 17 Kasım Cuma günü Alanya’da bulunan umuma açık mekan (kahvehane)  uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada; 18 işletme  denetlendi. 230 şahıs GBT yönünden incelendi. İncelemelerde 1 aranan şahıs yakalandı.