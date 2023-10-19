Alanya’da üniversite hattında çalışan halk otobüsleri mercek altına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ulaşım Birimi ekipleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi kampüsüne sefer yapan özel halk otobüslerini denetledi. Araçların çalışma saatlerine uyup uymadığı, temizlik, şoförlerin kılık kıyafet ve genel davranışları başta olmak üzere genel kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca özel halk otobüsünü kullanan öğrencilerin şikayet ve talepleri de dinlendi. genel manada bir sorun olmadığı görülen denetimlerde yoğunluğun olduğu saatlerde de otobüs sayısının da yeterli olduğu tespit edildi.

OKUL SERVİSLERİ YERİNDE İNCELENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım birimi ekipleri ayrıca okul servislerini de mercek altına aldı. Araçların genel kurallara uyup uymadığı ve servis hizmetini sağlıklı olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediği denetlendi. Ayrıca okul önlerindeki servislerin park durumu öğrencilerin servislere rahatlıkla bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığı konuları da okul yetkilileri ve servis sürücüleri ile ele alındı. Talepler dinlendi ve yapılaması gerekenler konusunda ivedilikle adımlar atılması kararlaştırıldı.