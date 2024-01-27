Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Kırbıyık Holding Stadyumu’nda Pendikspor’u ağırladı. Volkan Bayarslan’ın yönettiği karşılaşmayı Alanyaspor ve Pendikspor karşılıklı bulduğu 1'er golle tamamlayarak berabere kaldı. Ligin ilk yarısında da ikili İstanbul'daki karşılamada da aynı skoru almışlardı

Pendikspor'da gol 78. dakikada Mame Thiam'dan gelirken, temsilcimiz Alanyaspor cevabı 82. dakikada Leroy Fer'in attığı golle verdi. Karşılamada başka bir gol sesi gelmedi.