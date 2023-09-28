Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından birisi olan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım başladı. 8 Ekim Pazar günü Alanya’dan çıkış alarak başlayacak organizasyon öncesi Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’in başkanlığında Alanya Belediye Meclis Salonu’nda koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanyaspor yöneticileri, kamu kurum temsilcileri ve idareciler katıldı. Toplantıda tur ile ilgili yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler masaya yatırıldı.



135 KİLOMETRELİK ALANYA-ANTALYA ETABI İLE BAŞLAYACAK

Bu yıl Alanya'dan başlayacak yarışlar, 8 etabın ardından İstanbul’da son bulacak. Organizasyonun açılış etabında Alanya’dan çıkış yapacak sporcular, Antalya’ya uzanan 135 kilometrelik bir yarış gerçekleştirecekler. Bisikletçilerin dayanıklılık ve strateji becerilerini test edecek yarış, Antalya’ya uzanan yol boyunca bisikletçilere tarihi ve kültürel anlamda da unutulmaz anlar yaşatacak.

MÜFTÜOĞLU’NDAN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR

Toplantının ardından TBF Başkanı Emin Müftüoğlu Başkan Yücel’i makamında ziyaret etti. Başkan Yücel, “Kentimizin Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’nin ve dünyanın gözünü Alanya’ya çevirecek böyle bir organizasyonun başlangıç noktası olmasından dolayı kıvanç duyuyoruz. Bu konuda büyük emekleri bulunan TBF Başkanımız Emin Müftüoğlu’na teşekkür çok teşekkür ediyorum” dedi. TBF Başkanı Müftüoğlu da Alanya’da bisiklet ve bisiklet sporuna verdiği önemden dolayı Başkan Yücel’e 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun anısına teşekkür plaketi verdi.