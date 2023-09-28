Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın, 30 Eylül Cumartesi, 1 Eylül Pazar ve 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor’un deplasman Adana Demirspor ile oynacağı karşılaşmada düdük Ali Şansalan’da olacak
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan
30 Eylül Cumartesi
13.30 Sivasspor - Hatayspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
1 Eylül Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
19.00 Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
19.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
2 Eylül Pazartesi
20.00 Kayserispor - Başakşehir: Halil Umut Meler