Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın, 30 Eylül Cumartesi, 1 Eylül Pazar ve 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor’un deplasman Adana Demirspor ile oynacağı karşılaşmada düdük Ali Şansalan’da olacak

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan

30 Eylül Cumartesi

13.30 Sivasspor - Hatayspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

1 Eylül Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

19.00 Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

19.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

2 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - Başakşehir: Halil Umut Meler