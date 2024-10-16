Alanya’nın iki farklı noktasında meydana gelen olayda, psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen M.Ç., ilk olarak bir bankanın dışındaki ATM'ye taşla saldırdı. Ardından, başka bir bölgede bulunan ATM'lere çöp kovasıyla zarar verdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri, M.Ç.’yi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardında, M.Ç. ifadesi için adliyeye sevk edildi. Psikolojik sorunları tespit edilen M.Ç., Sulh Ceza Hakimliği tarafından Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’ne gönderildi.

Öte yandan, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde M.Ç.’nin ATM’lere taş ve çöp kovasıyla saldırdığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.