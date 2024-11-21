Melahat Seher İlkokulu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Çocuk Festivali havasında düzenlenen etkinlik, çocukların sağlık, güvenlik, eğitim ve oyun gibi temel haklarına dikkat çekmeyi amaçladı. Program, renkli pankartlar, eğlenceli aktiviteler ve anlamlı konuşmalarla dolu dolu geçti.

ÇOCUK HAKLARINA VURGU YAPILDI

Etkinlik boyunca çocukların haklarını savunan pankartlar taşındı. “Küçücük bedenime şiddete hayır”, “çocuk bedenime dokunma”, ve “hakkını bil çocuk, kendini ezdirme” gibi mesajlarla çocuk haklarının önemine vurgu yapıldı. Öğrenciler, bu pankartlarla haklarının ne kadar değerli olduğunu tüm misafirlere gösterdi. Melahat Seher İlkokulu İngilizce Öğretmeni İlknur Pakır’ın organize ettiği etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Şube Müdürü Tunay Aşut ve Avukat Yusuf Pakır katıldı. Etkinlikte çocuklar, haklarının yasal boyutlarını daha iyi anlamalarını sağlayan interaktif bir sohbet gerçekleştirdi. Avukat Yusuf Pakır’ın yaptığı bilgilendirmeler, çocuklar ve velilerden büyük ilgi gördü.

