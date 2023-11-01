Alanya CK Müdürü Murat Alkan bu sabaha karşı Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olduğu 06 CD 063 plakalı aracı ile kaza yaparak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre araçta yalnız olan CK Müdürü Murat Alkan’ın uzun süredir Gazipaşa’da yaşadığı, yol kenarında duran bir çöp bidonla çarptığı ve yolun kenarına savrulduktan sonra başını cama çarparak hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAYNAK: Büyük Alanya