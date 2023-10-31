Edinilen bilgiye göre, Adana'da yaşayan 50 yaşındaki M.T., dün gece geç saatlerde kız kardeşinin Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi Elemanlar Sitesi'ndeki evine gitti. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kardeşler burada tartışmaya başlarken, olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada M.T., yanında bulunan av tüfeği ile kardeşi Serap (47), eniştesi Murat (50) ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'ı (21) vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli şahıs kayıplara karışırken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede evde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenazeler, incelenmek üzere Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA