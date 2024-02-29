Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün pankartlarına Alanya'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çirkin saldırı gerçekleştirildi. Bu çirkin sadırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri Büyükşehir seçimini kaybetme korkusu sardığını ifade eden Başkan Tavlı, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Hakan Tütüncü'nün pankartlarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Hoşgörü ve saygı çerçevesinde geçen seçim atmosferini bu şekilde lekelemeye çalışan kesimler amaçlarına ulaşamayacaklar. Hakan Tütüncü başkanımızla Antalya'mızın ve Alanya'mızın Altın Çağını başlatacak olmanın heyecanını yaşadığımız bu günlerde bu gibi olaylar bizi kesinlikle yıldıramaz aksine çalışmalarımızın daha da hızlanmasına vesile olacaktır."