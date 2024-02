Anadolu Birliği Partisi başkanlığında Türkiye İttifakı lansman toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye İttifakı’nın Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’e desteklerini açıkladıkları toplantıya; Anadolu Birliği Genel Başkanı Bedri Yalçın, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Habip Geleş, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Hakkı Kargın, 21. dönem Afyonkarahisar Milletvekili Müjdat Kayayerli, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emrah İstek, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı Akdeniz Bölge Sorumlusu Mahir Oktay ve vatandaşlar katıldı.

GÜNERİ: PARTİ MESELESİ DEĞİL HİZMET MESELESİ

Toplantıda ilk konuşmaları gerçekleştiren Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mahir Oktay ve Emrah İstek, Başkan Yücel’in üretken ve sosyal belediyecilik anlayışı ile Alanya’ya hizmet etmeye devam etmesini istediklerini belirterek, tüm vatandaşlardan Başkan Yücel’e destek istediler. Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, “Köye gidiyoruz annemize soruyoruz, amcamız soruyoruz Adem Başkan diyor, turiste soruyoruz Adem Başkan diyor. Bu hizmetler için huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Adem Başkan’ın bu başarısını gördükten sonra parti meselesi olmadığını, hizmet meselesi olduğunu, hiçbir zaman şalvar meselesi etmeyeceğimiz için kesinlikle Adem Başkanımızın canla başla bileğimiz, yüreğimizle yanındayız.” dedi.

KAYAYERLİ: ADEM BAŞKANI YENİDEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇECEĞİZ İNŞALLAH

Toplantıda konuşan 21. dönem Afyonkarahisar Milletvekili Müjdat Kayayerli ise, “Alanya’mız tarihinde hiç görmediği bir belediye başkanına yani Adem Murat Yücel’e sahip. Bende Konya Selçuk Üniversitesi’nin hocası olarak öğrencimize destek vermek için geldim, ona başarılar diliyorum. Herkesle uyumlu, ileri görüşlü, ufku açık, çocukla çocuk, kadınla kadın, erkekle erkek, yaşlıyla yaşlı, emekliyle emekli, işçiyle işçi gibi mütevazi tavrıyla herkes tarafından tanınan ve sevilen başkanımıza hep birlikte destek olacağımız ve onu yeniden belediye başkanı seçeceğiz inşallah.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: BU GÜVENİ VERDİYSEK NE MUTLU BİZE

Başkan Yücel ise Türkiye İttifakı paydaşlarına destekleri için teşekkür ettiği konuşmasında, “Alanya birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim bir şehirdir. 127 ülkeden insan yaşıyor ve 81 vilayetten göç alıyor ama demografik yapısı ve kendi öz kültürü koruyan bir şehirdir. Bize bırakılan bu değerleri yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin görevidir. Bu şehrin her bir karışına ulaşabildik ve hizmet götürebildik. Dün biz vardık, bugün biz vardık, yarın da biz olacağız. Çünkü biz bu şehri çok seviyoruz, milletin hizmetkârı olmayı çok seviyoruz, her şeyden önemlisi bu vatanı çok çok seviyoruz. Bu şehrin her yönüyle; gelişimine, değişimine, vizyonuna ve misyonuna değer katmak için çok iyi kadrolarla kurumsallaşarak yolumuza devam ediyoruz. Çıktığımız kutlu yolda bizimle yol yürüyen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanlarıma bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Onlara bu güveni verdiysek ne mutlu bize. Hep birlikte çalışarak 31 Mart seçimlerinde inşallah kazanan biz olacağız.



GELEŞ: YAPTIKLARI DA YAPACAKLARININ TEMİNATI OLDUĞU İÇİN ADEM MURAT YÜCEL’E DESTEK VERİYORUZ

Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Hakkı Kargın da konuşmasında Başkan Yücel’e tam destek vereceklerini belirtti. Osmanlı Partisi Genel Başkanı Habip Geleş, “Alanya’da halkı gelip, görüp dinlediğimizde ve belediyeciliğin bilgi ve birikim gerektirdiğini bildiğimiz için, yaptıkları da yapacaklarının teminatı olduğu için Adem Murat Yücel’e destek veriyoruz.” dedi.



YALÇIN: İŞİ EHLİNE VERİN

Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Hasan Güral konuşmasında, “Şehir içerisinde bir takım geziler yaptık, halkla ve esnaflarla konuştuk. Gördüklerimiz, duyduklarımız sonrası geleceğin Adem Başkanımızla devam etmesi gerektiğini bize gösterdi. Her il de varız burada da Adem Başkanımızla birlikte varız. Kendisine şimdiden hayırlı olsun diyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın da Başkan Yücel’e desteklerini açıkladı. Yalçın, “Ben de aynı zamanda bir turizmciyim ve Alanya’yı çok iyi takip ediyorum. Buradan aldığımız doğru bilgiler çerçevesinde ‘işi ehline verin’ şiarıyla Adem Murat Yücel’e destek veriyoruz.” şeklinde konuştu.