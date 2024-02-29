İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’in seçim gezilerinde Genel Başkan Meral Akşener ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Nesrin Ünal’ın hiç fotoğrafının kullanılmadığı ve oy istenmediği gerekçesi ile parti içinde tepkilere neden olduğu konuşuluyor. İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre parti içinde huzursuzluğun olduğu ve tabanda rahatsızlık yarattığı, meclis üyesi listesinde yerini beğenmeyen bazı isimler ile Şahin arasında gerilim yaşandığı iddia ediliyor.



ANKET SONUÇLARI PARTİ İÇİNDE AYRIŞMAYI ARTIRDI

Parti içindeki huzursuzluklardan dolayı İYİ Partililerin Şahin ve İYİ Parti İlçe Başkanı Hilmi Er’e tepki amaçlı Alanya’daki belediye başkan adaylarına tepki oyu atacağı konuşuluyor. Anketlerdeki çıkan sonuçlardan dolayı Mehmet Şahin’in moralinin çok bozuk olduğu belirtiliyor. İYİ Parti cephesi, sık sık yapılan kamuoyu yoklamalarında Mehmet Şahin’in kaybedeceğini görmesinden dolayı rotayı başka adaylara çevirdiği ifade ediliyor.

ER’DEN JET AÇIKLAMA

İYİ Parti İlçe Başkanı Hilmi Er’in "Alanya halkımız çakma anketlere itibar etmesin. Çaresizlikten bu tür yollara başvuranlara halkımız cevabını sandıkta verecek" ifadelerini kullanarak parti içindeki ayrışmayı toparlamayı amaçladığı belirtiliyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Er’in telaşlı bir şekilde “Anket” açıklaması yapmasının altında bu yattığı şeklinde yorum yapılıyor.