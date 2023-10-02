Olay, bugün öğle saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi 1523 sokak üzerinde bulunan butik işletmesinin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aniden çıkan şiddetli rüzgar işletme önünü adeta savaş alanına çevirdi. Olayda askıda bulunan elbiseler sağa sola savrulurken, şemsiye ise uçarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Olayda hafif ticari aracın da hareket ettiği görüldü. Dışarı çıkan işletme sakinleri ise neye uğradıklarına şaşırdı.

Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde elbise ve şemsiyenin saniyeler içerisinde uçtuğu görüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)