İlçede resmi olmayan sonuçlara göre Başkanlıpını ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisi’nin bulunduğu Çimen Oteli’nin önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Halkın yoğun ilgisi karşısında duygulu anlar yaşayan Özçelik’e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, “Alanya’nın Umudu” ve “Osman Başkan” sloganları atıp ardından Andımızı hep bir ağızdan okudu.

“74 yıl sonra CHP’nin Alanya Belediye Başkanı oldum”

Seçim Koordinasyon Merkezi'nin balkonundan kalabalığa seslenen Özçelik, "74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin Alanya’da belediye başkanı sizler sayesinde oldum. Hep beraber kazandık. Sizlerden gurur duyacağınız bir oy atın istedim. Yaptınız, birlikte tarih yazdık. Çok büyük emekler verdiniz, çok büyük fedakarlıklarda bulundunuz ve bugün Alanyamız'ın geleceğini değiştirdiniz. Yepyeni bir döneme girdik. Genel Başkanı Özgür Özel’e huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Kampanyamıza destek veren genler, annelere, babalara, çocuklara kısacası hepinize çok teşekkür ediyorum. Seçilir seçilmez çalışmalarımıza başlayacağız. Mazbatamızı alıncaya kadar bir süre tebriklerinizi seçim ofisinde alacağım. Hepinizi tek tek öpeceğim, tek tek teşekkür edeceğim. Ne mutlu bize başardık” dedi.

"Seçimi tüm Alanya kazandı"

Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Osman Tarık Özçelik, “Değişimin gerçek adresi olan bize, desteğinizi ve teveccühünüzü en güçlü bir şekilde gösterdiniz. Antalya’da da Muhittin Başkanımız ile birlikte Alanya’da yapmak istediklerimizi Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işbirliği halinde gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz tüm sözleri tutacağımızdan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Projelerimizi çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Alanya bizlere emanet” sözlerini de kullandı.