Her yıl onlarca yerel, ulusal ve uluslararası etkinliğe imza atan Alanya Belediyesi, heyecanla beklenen Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin startını Daniela Simmons & Atilla Şereftuğ But Jazz Grubu ile 20.30’da verdi. Ardından saat 22.00’de Elif Sanchez sahne aldı. İlk kez 2003 yılında düzenlenen ve bu yıl 18. kez kapılarını ziyaretçilerine açan Caz Günleri, yerli ve yabancı binlerce kişinin akınına uğradı.

Tarihi Kızılkule önünde oluşturulan Caz Günleri’nde alan hınca hınç dolarken geceye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Litvanya Klaipeda kenti Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas, Belediye meclis üyeleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



BAŞKAN YÜCEL: “HİZMET ANLAYIŞIMIZDA KÜLTÜR/SANATIN ÖNEMLİ BİR YERİ VAR”

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan ve “Türkiye’nin en nitelikli sanat organizasyonlarından biri olan Alanya Caz Günleri’ne 18’inci kez ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz.” diyerek başlayan Başkan Yücel; “Yıllardır çıtasını yükselterek sizlerle buluşturduğumuz Alanya Caz Günleri’nde bu yıl, yine caz müziğinin güçlü seslerini ve birbirinden değerli müzisyenlerini konuk edeceğiz. 4 gün boyunca enfes bir müzik ziyafeti yaşayacağız. Gece gündüz demeden çalışarak şehrimizin marka değerini arttıran, vizyonunu değiştiren hizmetleri ve projeleri hayata geçirirken, bilmenizi isterim ki; sizlerin huzur ve mutluluğunu merkeze aldığımız hizmet anlayışımızda kültür ve sanatın önemli bir yeri var.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “HALAY DA BİZİM, ZEYBEK DE BİZİM, HORON DA BİZİM, TÜRKÜLER DE BİZİM, CAZ DA BİZİM”

Müziğin evrensel olduğunu ve herkesi aynı duyguda bir araya getirdiğini vurgulayan Başkan Yücel; “Farklılıklarımız bizim birleşme noktamızdır. Her zaman söylediğimiz gibi halay da bizim, zeybek de bizim, horon da bizim, türküler de bizim, caz da bizim. Kimsenin bizi bölmesine aramıza nifak sokmasına izin vermeyeceğiz. Hep bir olacağız. Birlik ve beraberlik içinde kentimizde huzurla yaşayacağız. Hepimizin kalbi, aynı ritimle memleket, vatan ve Alanya sevdası ile atmaya devam edecek.” dedi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Turizmde bir marka olan Alanya’nın aynı zamanda sanatla, müzikle, sosyal etkinliklerle de dünyaca tanınan bir kent olması için çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar müziğin evrensel dilinde bizleri bir araya getiren Alanya Caz Günleri’nde umarım sizler için düzenlediğimiz konserleri zevkle izler, keyif alırsınız.” diyerek konuşmasını tamamladı.



ŞEREFTUĞ’UN 10. YIL MARŞI BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Başkan Yücel’in konuşmasının ardından başlayan sahneye ilk olarak Daniela Simmons & Atilla Şereftuğ But Jazz grubu çıktı. Birbirinden değerli eserleri dinleyiciler için seslendiren ve performanslarıyla büyük alkış toplayan grup, büyük beğeni aldı. Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebetiyle Atilla Şereftuğ, 10. Yıl Marşı’nı çalarken izleyicilerde Türk Bayraklarıyla marşa eşlik etti. Muhteşem performanslarının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gruba, Alanya’ya özgü ipek kozasından yapılma çiçek motifli tablo hediye etti.

Akabinde sahne alan Elif Sanchez de muhteşem başlayan geceyi eserleriyle yine aynı güzellikte noktaladı. Elif Sanchez’e hediyelerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel takdim etti.



HEYECAN BU AKŞAM DA DEVAM EDECEK

18. Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin bu akşam gerçekleşecek ikinci gecesinde ise saat 20.30’da Alafsar Rahimov-Balaban Meets Jazz Special Guest Elnur Huseynov ve 22.00’da Acantha Lang sahne alacak. Başkan Yücel, caz müziğin unutulmaz eserlerinin seslendirileceği bu özel geceye tüm caz severleri davet etti.