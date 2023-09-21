Türkiye Halkoyunları Federasyonu tarafından düzenlenen minikler kategorisi halkoyunları şampiyonasında Alanya’yı temsil eden Kestel Spor Halkoyunları Kulübü'nden 16 öğrenci Akdeniz bölgesinde ve Antalya il genelinde düzenlenen yarışmalarda şampiyon olarak Türkiye geneli halkoyunları şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.



Kestelspor Halkoyunları Kulübü şampiyon öğrencilerini ve antrenörleri Yılmaz Özdemir’i makamında ağırlayan Kaymakam Ürkmezer öğrencilerle konuşarak ‘’ İlçemizi temsil ettiğiniz bölge ve il şampiyonalarında bizleri gururlandırarak birinci olan siz değerli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Takım ruhu ile hep birlikte çalışarak göstermiş olduğunuz başarılar diğer arkadaşlarınıza da örnek olacak. Katılmaya hak kazandığınız Türkiye halkoyunları şampiyonasında da hepinize başarılar diliyorum’’ dedi.