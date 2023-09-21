AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden ve ekim ayı başında Balkan Kupası’nda şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen TSYD Bursa Voleybol Turnuvası, bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

Turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank, Spor Toto ve Alanya Belediyespor kulüpleri yer alıyor. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak ve üç gün sürecek turnuvada ekipler, sezon öncesinde eksiklerini görecek.

Efeler Ligi’nde ilk kez yer alacak olmanın heyecanını yaşayan Brand Group Alanya Belediyespor, turnuvada ilk sınavı Halkbank’a karşı verecek. Kırmızı beyazlılar ikinci maçta Spor Toto ve son maçta ev sahibi ekip Bursa BŞB ile karşılaşacak.

BURSA TSYD KUPASI

21 Eylül Perşembe

Bursa BŞB 15:00 Spor Toto

Alanya Bld. 18:00 Halkbank

22 Eylül Cuma

Spor Toto 15:00 Alanya Bld.

Bursa BŞB 18:00 Halkbank



23 Eylül Cumartesi

Bursa BŞB 15:00 Alanya Bld.

Halkbank 18:00 Spor Toto